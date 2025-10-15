Une écologie des êtres-Terre

Depuis une dizaine d'années, et dans de nombreux pays, des fleuves, des montagnes, des roches se voient progressivement reconnaître comme des personnes juridiques. Contribution majeure au débat, cet ouvrage salue ce mouvement mais procède également à une étude critique des fondements occidentaux de cette notion de personnalité juridique. Pour Federico Luisetti, les protagonistes de ce débat sont des géocorps dont on invoque aujourd'hui la personnalité pour sortir d'une crise de la présence dans un monde humain démuni face aux effondrements écologiques.