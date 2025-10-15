Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Une écologie des êtres-Terre

Federico Luisetti

ActuaLitté
Depuis une dizaine d'années, et dans de nombreux pays, des fleuves, des montagnes, des roches se voient progressivement reconnaître comme des personnes juridiques. Contribution majeure au débat, cet ouvrage salue ce mouvement mais procède également à une étude critique des fondements occidentaux de cette notion de personnalité juridique. Pour Federico Luisetti, les protagonistes de ce débat sont des géocorps dont on invoque aujourd'hui la personnalité pour sortir d'une crise de la présence dans un monde humain démuni face aux effondrements écologiques.

Par Federico Luisetti
Chez UV Editions

|

Auteur

Federico Luisetti

Editeur

UV Editions

Genre

Essais généraux

Une écologie des êtres-Terre

Federico Luisetti

Paru le 15/10/2025

160 pages

UV Editions

18,00 €

ActuaLitté
9782494333017
