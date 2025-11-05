Inscription
#Essais

Eloges du dépassement

Etienne Klein, Thomas Pesquet

ActuaLitté
Qu'est-ce qui nous amène à vouloir repousser nos limites humaines ? Que nous apprennent la connaissance et l'exploration de l'espace comme de l'Univers ? Pourquoi faut-il continuer à imaginer et à financer de grands projets scientifiques ? Pourquoi regarder vers les étoiles, c'est s'intéresser à notre planète ? Comment la science peut-elle résister aux conflits internationaux ? Dans un dialogue vif et engagé, Thomas Pesquet, astronaute, et Etienne Klein, physicien, répondent à toutes ces questions et à bien d'autres, et partagent avec nous leur passion pour les découvertes, la science, les infinis. Toujours avides de nouvelles expériences et défendant un optimisme raisonné, ils nous invitent à travers ce livre à continuer à rêver, mais lucidement.

Par Etienne Klein, Thomas Pesquet
Chez Flammarion

|

Auteur

Etienne Klein, Thomas Pesquet

Editeur

Flammarion

Genre

Philosophie des sciences

Eloges du dépassement

Etienne Klein, Thomas Pesquet

Paru le 05/11/2025

220 pages

Flammarion

20,90 €

ActuaLitté
9782080509727
