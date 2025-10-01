Le guide Internet pour un quotidien simplifié

Le guide de l'internet, pour un quotidien simplifié ! NOUVELLE édition avec les toutes dernières informations : nouvelles arnaques, nouvelle carte Vitale numérique, dernières infos sur l'IA... A retrouver dans ce guide : - Ordinateur, smartphone, tablette : quel modèle adopter ? Système d'exploitation, prise en main, puissance : faites la différence entre les appareils et référez-vous à notre guide d'achat pour choisir celui qui répond à vos besoins. - Démarches administratives, retraite, santé, loisirs, réseaux sociaux... Internet rend un nombre considérable de services et recèle des trésors pour se distraire, se cultiver, voyager, se tenir en forme, communiquer avec ses proches. Ce guide vous explique tout. + En bonus : le TOP 100 des sites, applis et logiciels GRATUITS qui simplifient la vie ! - Repérer les nouvelles arnaques en ligne, protéger vos appareils et leur contenu Les escrocs rivalisent d'imagination. Nous vous partageons nos conseils pour ne pas se faire piéger par les pirates du web. - Intelligence artificielle : c'est nouveau et certains de ses usages inquiètent. Nous vous aidons à comprendre ses enjeux et à connaître les bénéfices que vous pouvez en tirer. +Pratique ! Les raccourcis clavier et les combinaisons les plus utilisées réunis en deux tableaux.