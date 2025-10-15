Inscription
Nos chers alliés

Gilbert Gallerne

La mort brutale du journaliste Rafael Arno intrigue le parrain de la victime, Martial Blanchard, un cadre de la DGSI en délicatesse avec sa hiérarchie. L'enquête a conclu au suicide et l'autopsie n'a révélé aucune trace de violences, mais l'ordinateur du défunt a été piraté et l'on découvre qu'Arno s'intéressait à un projet européen ultra-secret, le Système de combat aérien du futur (SCAF). Le journaliste en avait découvert le noyautage par des sociétés américaines avec la complicité de responsables politiques français devant leur ascension à une très influente fondation transatlantique. Mais jusqu'où la compromission va-t-elle ? A-t-on, au plus haut niveau de l'Etat, favorisé une puissance étrangère au détriment de l'intérêt national ? Et à qui Blanchard peut-il encore se fier ? A son tour, le flic est devenu une cible. Guerre économique, Young Leaders, barbouzes de la CIA et morts violentes : Gilbert Gallerne signe avec Nos chers Alliés un thriller d'une actualité brûlante.

Par Gilbert Gallerne
Chez Editions Konfident

Auteur

Gilbert Gallerne

Editeur

Editions Konfident

Genre

Romans d'espionnage

Nos chers alliés

Gilbert Gallerne

Paru le 15/10/2025

Editions Konfident

22,50 €

9782493837080
