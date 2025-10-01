Inscription
A Nobody in Neverland

Mathieu Guibé

JE NE SUIS PERSONNE AU PAYS DE NULLE PART. Enfants, Piotr et Aymlin étaient inséparables, jusqu'à ce qu'il disparaisse du jour au lendemain alors qu'il n'avait que seize ans. Des années plus tard, elle le découvre à la une des tabloïds : une rockstar controversée qui se fait désormais appeler Peter. Envolé, le jeune adolescent doux qu'elle connaissait. Le leader des Lost Boys est sombre et autodestructeur. Quand ils se recroisent, Aymlin se confronte à cette métamorphose. Peter la repousse et tente tout pour se faire détester mais elle s'accroche, car elle refuse de croire qu'il ne reste plus rien de son ancien ami. Et au milieu de ces retrouvailles mouvementées, une question demeure : pourquoi Piotr a-t-il fui sept ans plus tôt, abandonnant celle qui comptait le plus pour lui ?

Par Mathieu Guibé
Chez Albin Michel

Auteur

Mathieu Guibé

Editeur

Albin Michel

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

A Nobody in Neverland

Mathieu Guibé

Paru le 01/10/2025

464 pages

Albin Michel

19,90 €

9782226504623
© Notice établie par ORB
