Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Nos années Boomerang

Augustin Trapenard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"J'ai dit 1 656 fois bonjour. A 9 heures et des poussières. Presque tous les matins, pendant huit ans, du 25 août 2014 au 1er juillet 2022. Des années plus tard, je me rends compte que je me souviens de chacun d'entre eux. Les bonjours heureux, émus, fatigués par des nuits écourtées. Les bonjours pleins d'espoirs et ceux qu'on aurait voulu éviter. Je me souviens de tout, peut-être parce qu'il n'est pas un jour sans que l'on me rappelle un de ces entretiens du matin. Peut-être aussi parce qu'ils ont accompagné des moments intimes et collectifs à jamais gravés dans mon esprit. Peut-être, tout simplement, parce que cette émission de radio, Boomerang, c'était toute ma vie". Augustin Trapenard Ce volume rassemble une sélection personnelle d'une trentaine d'entretiens parmi les plus marquants diffusés sur France Inter. On y retrouve l'éclectisme d'une programmation à la croisée des genres et des générations, soucieuse de s'adresser à chacun, offrant une pluralité de points de vue sur les cultures contemporaines - plus vivantes que jamais. Les droits d'auteur de cet ouvrage sont reversés à l'association Bibliothèques sans frontières dont Augustin Trapenard est le parrain.

Par Augustin Trapenard
Chez Flammarion

|

Auteur

Augustin Trapenard

Editeur

Flammarion

Genre

Actualité médiatique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Nos années Boomerang par Augustin Trapenard

Commenter ce livre

 

Nos années Boomerang

Augustin Trapenard

Paru le 05/11/2025

944 pages

Flammarion

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080493835
9782080493835
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.