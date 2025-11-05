Nos années Boomerang

"J'ai dit 1 656 fois bonjour. A 9 heures et des poussières. Presque tous les matins, pendant huit ans, du 25 août 2014 au 1er juillet 2022. Des années plus tard, je me rends compte que je me souviens de chacun d'entre eux. Les bonjours heureux, émus, fatigués par des nuits écourtées. Les bonjours pleins d'espoirs et ceux qu'on aurait voulu éviter. Je me souviens de tout, peut-être parce qu'il n'est pas un jour sans que l'on me rappelle un de ces entretiens du matin. Peut-être aussi parce qu'ils ont accompagné des moments intimes et collectifs à jamais gravés dans mon esprit. Peut-être, tout simplement, parce que cette émission de radio, Boomerang, c'était toute ma vie". Augustin Trapenard Ce volume rassemble une sélection personnelle d'une trentaine d'entretiens parmi les plus marquants diffusés sur France Inter. On y retrouve l'éclectisme d'une programmation à la croisée des genres et des générations, soucieuse de s'adresser à chacun, offrant une pluralité de points de vue sur les cultures contemporaines - plus vivantes que jamais. Les droits d'auteur de cet ouvrage sont reversés à l'association Bibliothèques sans frontières dont Augustin Trapenard est le parrain.