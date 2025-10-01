Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Justice présumée coupable

Marc Trévidic

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"La justice est présumée coupable parce qu'elle ne sera jamais à la hauteur de nos aspirations. A l'impossible, elle ne saurait pourtant être tenue". Voilà un voyage à la fois familier et fascinant dans un monde qui nous est souvent incompréhensible : celui de la justice. Au fil de ce récit qui raconte ce système de l'intérieur, Marc Trévidic rappelle les adages qui font la force du droit et analyse, en se nourrissant de son expérience, les dysfonctionnements qui minent au quotidien la machine judiciaire, jusqu'à menacer sa mission. On y croise aussi des personnages parfois mythiques - de l'Empereur Justinien à Renaud van Ryumbeke - qui ont fait progresser le système en le bousculant. Une réflexion profonde sur une institution aujourd'hui au centre des polémiques et sur l'aventure que représente pour tout magistrat la complexité de l'âme humaine. Marc Trévidic a été, en tant que juge d'instruction au pôle anti-terroriste du tribunal de Paris pendant près d'une décennie, au coeur des affaires les plus sensibles. Il a aussi été président de l'association française des magistrats instructeurs. Il est actuellement président de chambre à la cour d'appel de Versailles. Il a publié une dizaine de livres dont certains ont été de grands succès.

Par Marc Trévidic
Chez Albin Michel

|

Auteur

Marc Trévidic

Editeur

Albin Michel

Genre

Philosophie du droit

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Justice présumée coupable par Marc Trévidic

Commenter ce livre

 

Justice présumée coupable

Marc Trévidic

Paru le 01/10/2025

336 pages

Albin Michel

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226503466
9782226503466
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.