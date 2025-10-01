Justice présumée coupable

"La justice est présumée coupable parce qu'elle ne sera jamais à la hauteur de nos aspirations. A l'impossible, elle ne saurait pourtant être tenue". Voilà un voyage à la fois familier et fascinant dans un monde qui nous est souvent incompréhensible : celui de la justice. Au fil de ce récit qui raconte ce système de l'intérieur, Marc Trévidic rappelle les adages qui font la force du droit et analyse, en se nourrissant de son expérience, les dysfonctionnements qui minent au quotidien la machine judiciaire, jusqu'à menacer sa mission. On y croise aussi des personnages parfois mythiques - de l'Empereur Justinien à Renaud van Ryumbeke - qui ont fait progresser le système en le bousculant. Une réflexion profonde sur une institution aujourd'hui au centre des polémiques et sur l'aventure que représente pour tout magistrat la complexité de l'âme humaine. Marc Trévidic a été, en tant que juge d'instruction au pôle anti-terroriste du tribunal de Paris pendant près d'une décennie, au coeur des affaires les plus sensibles. Il a aussi été président de l'association française des magistrats instructeurs. Il est actuellement président de chambre à la cour d'appel de Versailles. Il a publié une dizaine de livres dont certains ont été de grands succès.