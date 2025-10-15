Inscription
#Roman francophone

Elégies des Appalaches

Bell Hooks, Sika Fakambi, Mélissa Laveaux

Elégie des Appalaches est un recueil de poésie profondément ancré dans l'expérience personnelle, politique et sociale de bell hooks. A travers une méditation sur les montagnes du Kentucky - sa région natale - l'autrice tisse une fresque à la fois intime et collective de la vie des agriculteurs noirs et pauvres des Appalaches. Ces poèmes écrits dans une langue lyrique, rugueuse et habitée, font acte de mémoire et de résistance à l'oppression.

Par Bell Hooks, Sika Fakambi, Mélissa Laveaux
Chez Editions Les Prouesses

Auteur

Bell Hooks, Sika Fakambi, Mélissa Laveaux

Editeur

Editions Les Prouesses

Genre

Poésie

Elégies des Appalaches

Bell Hooks trad. Sika Fakambi

Paru le 15/10/2025

96 pages

Editions Les Prouesses

16,00 €

9782493324160
© Notice établie par ORB
