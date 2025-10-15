Elégies des Appalaches

Elégie des Appalaches est un recueil de poésie profondément ancré dans l'expérience personnelle, politique et sociale de bell hooks. A travers une méditation sur les montagnes du Kentucky - sa région natale - l'autrice tisse une fresque à la fois intime et collective de la vie des agriculteurs noirs et pauvres des Appalaches. Ces poèmes écrits dans une langue lyrique, rugueuse et habitée, font acte de mémoire et de résistance à l'oppression.