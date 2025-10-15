Inscription
#Roman francophone

Toucher le monde

Helen Keller

ActuaLitté
Helen Keller perd la vue et l'ouïe très jeune. Après des années d'isolement, son récit de la (re)découverte du monde, grâce à une langue signée dans sa main, est saisissant. Toucher le monde (1908) est son second ouvrage autobiographique, à ce jour inédit en français. Ce texte offre une plongée fascinante dans son univers sensoriel et intellectuel, en décrivant avec intensité son expérience du monde. Du creux de ses mains, qui voient les êtres, les couleurs et la lumière, Keller célèbre la richesse de la vie intérieure et les connexions profondes qu'elle établit avec le monde qu'elle habite.

Par Helen Keller
Chez Editions Les Prouesses

Auteur

Helen Keller

Editeur

Editions Les Prouesses

Genre

Littérature française

Toucher le monde

Helen Keller

Paru le 15/10/2025

128 pages

Editions Les Prouesses

18,00 €

9782493324139
