Helen Keller perd la vue et l'ouïe très jeune. Après des années d'isolement, son récit de la (re)découverte du monde, grâce à une langue signée dans sa main, est saisissant. Toucher le monde (1908) est son second ouvrage autobiographique, à ce jour inédit en français. Ce texte offre une plongée fascinante dans son univers sensoriel et intellectuel, en décrivant avec intensité son expérience du monde. Du creux de ses mains, qui voient les êtres, les couleurs et la lumière, Keller célèbre la richesse de la vie intérieure et les connexions profondes qu'elle établit avec le monde qu'elle habite.