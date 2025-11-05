Inscription
#Essais

Vivre debout et mourir libre

Maxime Rovere

ActuaLitté
Sénèque a connu les aléas les plus spectaculaires d'une destinée humaine : d'abord la maladie, puis l'exil et, après avoir été élevé par Néron au faîte de la richesse et du pouvoir, la condamnation à mort. En se préparant à mourir, Sénèque redéfinit l'acte de philosopher. Aux coeurs rétrécis par les mesquineries du quotidien, il promet de restituer une grandeur que l'on n'attribue qu'aux héros. Il s'agit de nous rendre : Invincibles, en découvrant dans tout ce qui nous arrive, bon ou mauvais, l'épreuve de notre valeur ; Impassibles, en émancipant notre coeur des sensations pour savourer un bonheur libre de tout esclavage ; Infaillibles, en comprenant que la vérité se trouve dans l'écoute plus que dans le savoir, et qu'elle tient sa valeur de se prolonger en soi et autour de soi ; Exemplaires, en nous laissant traverser par la force du bien au point de rendre la vertu disponible à d'autres ; Immortels, en redéfinissant si profondément les limites de la vie qu'il devient possible d'y intégrer la mort. Cet ouvrage, où éclate la force révolutionnaire de la pensée de Sénèque, éclaire son stoïcisme d'un jour nouveau. Maxime Rovere y invite à vivre la philosophie d'une manière plus inspirante et plus transformatrice que jamais.

Par Maxime Rovere
Chez Flammarion

|

Auteur

Maxime Rovere

Editeur

Flammarion

Genre

Autres philosophes

Vivre debout et mourir libre

Maxime Rovere

Paru le 05/11/2025

224 pages

Flammarion

21,00 €

9782080472564
