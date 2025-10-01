Inscription
Robodog

David Walliams, Adam Stower, Mickey Gaboriaud

Suivez les aventures de Robodog, l'incroyable chien policier ! Cradington est l'endroit le plus malfamé sur Terre. Des hordes de criminels y terrorisent la population, malgré les efforts de la cheffe de la police et sa brigade de chiens. On aurait bien besoin qu'un super-héros débarrasse les rues de tous ces méchants... Mais qui ? Robodog, le super chien robot ! Sera-t-il de taille à arrêter le dua le plus machiavélique de Cradington, l'abominable Crotex et son acolyte Bam-Bam ?

David Walliams, Adam Stower, Mickey Gaboriaud
Chez Albin Michel

Auteur

David Walliams, Adam Stower, Mickey Gaboriaud

Editeur

Albin Michel

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Robodog

David Walliams, Adam Stower trad. Mickey Gaboriaud

Paru le 01/10/2025

320 pages

Albin Michel

15,90 €

9782226494320
