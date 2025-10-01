Suivez les aventures de Robodog, l'incroyable chien policier ! Cradington est l'endroit le plus malfamé sur Terre. Des hordes de criminels y terrorisent la population, malgré les efforts de la cheffe de la police et sa brigade de chiens. On aurait bien besoin qu'un super-héros débarrasse les rues de tous ces méchants... Mais qui ? Robodog, le super chien robot ! Sera-t-il de taille à arrêter le dua le plus machiavélique de Cradington, l'abominable Crotex et son acolyte Bam-Bam ?