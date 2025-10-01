24 jours pour survivre au reveillon

Le parfait roman feel good pour attendre Noël ! Chaque 1er décembre, Mélodie voit ses pires angoisses et son eczéma ressurgir. Entre les appels incessants de sa mère pour organiser le réveillon de Noël et ses colocs écoutant du Michael Bublé en boucle, elle sent monter la pression. Mais cette année sera différente. Mélodie compte bien prouver à tout le monde qu'elle est une jeune adulte accomplie et responsable financièrement, en organisant elle-même les festivités dans sa soi-disant nouvelle maison. TOUT. EST. PLANIFIE. Enfin... mis à part que tout son plan est basé sur une série de mensonges ! Et bientôt l'imprévu s'invite : coincée par une tempête de neige dans le village perdu de St-Avoine-de-la-Bourrasque, Mélodie a seulement 24 jours pour gérer ses mensonges à distance, et espérer survivre au réveillon ! Peut-être pourrait-elle demander son aide au charmant barista du café local ? (wink wink)