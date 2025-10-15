Paty, un moustique pas comme les autres

Paty, un anophèle femelle très spéciale et Chompie, une petite fille pleine de vitalité, se rencontrent fortuitement au jardin d'Eden. Ce qui aurait pu finir en tragédie se transforme, fort heureusement, en une belle histoire d'amitié. Peu après le début de la saison des pluies, Chompie tombe malade du paludisme. Paty s'inquiète et décide de lui venir en aide. Elle sollicite le soutien des prédateurs naturels des moustiques : les araignées, les grenouilles, les libellules, les hirondelles, les chauves-souris. Va-t-elle réussir à réduire de la population de moustiques dans le village de son ami ? Ouvrage binlingue Français-Mancagne (Sénégal)