Fille de vous

Z. Hernandez

ActuaLitté
Première coédition entre Le Sabot et Terrasses Editions, Fille de vous est le premier roman de Z. Hernandez. Il nous propose une autofiction historique qui rappelle à quel point la France est façonnée par cette guerre civile "d'Algérie" qui ne dit pas son nom. Z. Hernandez raconte les hommes de sa famille qui font et ont été faits par la guerre entre l'Espagne anti-franquiste et l'Algérie en lutte indépendantiste. Mais elle n'a pas le choix d'utiliser ce qu'elle sait le mieux pour le faire : la grammaire des filles des femmes.

Par Z. Hernandez
Chez Editions Le Sabot

Auteur

Z. Hernandez

Editeur

Editions Le Sabot

Genre

Littérature française

Fille de vous

Z. Hernandez

Paru le 15/10/2025

128 pages

Editions Le Sabot

11,00 €

ActuaLitté
9782492352195
