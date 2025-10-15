Première coédition entre Le Sabot et Terrasses Editions, Fille de vous est le premier roman de Z. Hernandez. Il nous propose une autofiction historique qui rappelle à quel point la France est façonnée par cette guerre civile "d'Algérie" qui ne dit pas son nom. Z. Hernandez raconte les hommes de sa famille qui font et ont été faits par la guerre entre l'Espagne anti-franquiste et l'Algérie en lutte indépendantiste. Mais elle n'a pas le choix d'utiliser ce qu'elle sait le mieux pour le faire : la grammaire des filles des femmes.