Bridgerton - Enquête à la cour

Nicolas Trenti

Cher lecteur... Une nouvelle saison s'ouvre à la cour de la Reine Charlotte et un secret se cache derrière les plus beaux apparats ! Pendant que la reine cherche son nouveau diamant, Lady Whistledown a repris la plume, mais sous quel masque se cache-t-elle ? Vous aimez les challenges ? Rassemblez vos enquêteurs les plus aguerris, infiltrez la cour la plus select d'Angleterre et résolvez les mystères qui se présentent à vous un à un pour être celui qui révèlera le plus grand secret, et qui remportera la récompense promise par la reine ! Lancez le chrono, confrontez-vous aux énigmes, testez vos réponses, demandez des aides et les solutions grâce à une page Internet dédiée ! Dans ce jeu : 1 livret de mission15 cartes étapes55 cartes indices10 cartes personnages3 feuilles à scandales de Lady Whistledown

Par Nicolas Trenti
Chez Larousse

|

Auteur

Nicolas Trenti

Editeur

Larousse

Genre

Jeux

Bridgerton - Enquête à la cour

Nicolas Trenti

Paru le 05/11/2025

24 pages

Larousse

19,99 €

9782036070646
