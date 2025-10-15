Inscription
Joseph et Joséphine

Marie Vigneaud, by.bm

ActuaLitté
Avec les frimas de décembre approchent les merveilleuses fêtes de Noël. Joseph et Joséphine, jumeaux espiègles au grand coeur, ont beaucoup à faire. Chaque jour, une fenêtre du calendrier s'ouvre sur un progrès à accomplir et d'amusants préparatifs. Du sapin à la crèche, des cartes de voeux aux sablés odorants, que de travail pour habiller la maison et s'habiller le coeur ! Le premier tome d'une charmante collection destinée aux lecteurs dès 3 ans, qui évoque les bonheurs de l'enfance dans un esprit chrétien.

Par Marie Vigneaud, by.bm
Chez Esperance

Auteur

Marie Vigneaud, by.bm

Editeur

Esperance

Genre

Eveil de la foi

Joseph et Joséphine

Marie Vigneaud, by.bm

Paru le 29/10/2025

32 pages

Esperance

16,00 €

ActuaLitté
9782490976133
