Avec les frimas de décembre approchent les merveilleuses fêtes de Noël. Joseph et Joséphine, jumeaux espiègles au grand coeur, ont beaucoup à faire. Chaque jour, une fenêtre du calendrier s'ouvre sur un progrès à accomplir et d'amusants préparatifs. Du sapin à la crèche, des cartes de voeux aux sablés odorants, que de travail pour habiller la maison et s'habiller le coeur ! Le premier tome d'une charmante collection destinée aux lecteurs dès 3 ans, qui évoque les bonheurs de l'enfance dans un esprit chrétien.