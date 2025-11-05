En famille

Rien de plus doux que les moments de bonheur partagé ! Page après page, retrouvez les câlins, les rires, mais aussi le joyeux chaos de la vie de famille, qui transforme chaque jour en une grande aventure ! Choisissez vos couleurs préférées et célébrez la joie de se retrouver grâce à ce coloriage 100% cozy. 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges