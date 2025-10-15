OUF est née dans un monde gavé aux fake news, vérités alternatives, mondes virtuels, intelligences artificielles et informations en continu. OUF vit dans un monde où il devient illusoire, voire impossible, de rendre compte d'une quelconque réalité, c'est-à-dire de raconter des "histoires vraies" . OUF propose donc des "histoires-pas-vraies" , c'est-à-dire des fictions. OUF explore, dans chaque numéro, un sujet qui lui paraît sérieux... ou pas... OUF se lance pour son #1 avec le thème : Après l'ordinateur... L'ordinateur, accompagné d'Internet et de l'intelligence artificielle, ses complices, est partout, sur nos bureaux, dans nos téléphones, nos voitures, nos compteurs d'électricité, nos machines à laver, nos administrations, nos langages, nos pensées... Cela finira-t-il un jour ? Peut-on imaginer cette fin ? Et surtout que se passe-t-il après ? Quelques secondes après ? Quelques jours ? Un an ? Mille ans plus tard, à propos d'une préhistoire devenue mythique ? Pourquoi ? Comment ? Bonheur ? Malheur ? Résistance ? Remplacement par autre chose ? De mieux ? De pire ? Evolution ? Ou encore : l'ordinateur a-t-il vraiment existé ? ... ailleurs que dans les rêves de quelques auteurs de science-fiction paranoïaques et addicts par anticipation aux drogues de l'avenir ? OUF intègre différentes disciplines artistiques (littérature, image, musique, danse, théâtre, cinéma...) sous toutes les formes, genres et styles propices à la publication (nouvelle, dessin, anticipation, poème, chanson, typographie, contrepet, roman d'amour ou érotique, épopée, électroacoustique, rébus, roman policier, conte, article, rap, conte philosophique, micronouvelle, pièce de théâtre, improvisation, autofiction, scénario, partition, recette de cuisine, philosophie, bistro-fiction, partition, récit, bande dessinée...). OUF fonctionne avec un équilibre entre les générations et une grande variété dans les genres mais sans réel souci de parité, génératrice d'ennui, de perte d'énergie et de quiproquos fâcheux. OUF entretient un rapport particulier avec l'Italie, et aussi, dans ce numéro, le Minnesota, l'Argentine, l'Uruguay, la Bosnie et la Corrèze. OUF est une revue semestrielle, rendez-vous régulier... OUF se trouve en librairie ou sur abonnement... OUF est un site web, rendez-vous permanent... OUF, c'est 38 - et même plus - auteur·rice·s, dessinateur·rice·s, poète·sse·s, musicien·ne·s, photographes, danseur·euse·s qui nous racontent les histoires de la fin des ordinateur·rice·s... Chacun·e la sienne et à sa façon... OUF est une oeuvre collective... désordonnée, mal élevée par endroits... libre en tout cas. OUF est une revue transdisciplinaire, semestrielle et collective de fictions structurées autour d'un thème commun (Ouf ! ).