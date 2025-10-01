Experts-comptables

Vous êtes un professionnel de l'expertise-comptable, fraîchement diplômé et/ou salarié, et vous souhaitez vous installer à votre compte ? Vous voulez créer votre cabinet sans sacrifier votre vie personnelle et risquer le burn-out ? Découvrez dans ce livre tous les outils et astuces pour concrétiser votre projet. Combinant conseils pour éviter de vous retrouver submergé par la charge de travail et stratégies pour gérer efficacement votre cabinet, vous y trouverez les réponses à toutes vos questions. Agrémenté de conseils métier, d'outils de développement personnel et de témoignages, cet ouvrage vous aidera à réaliser votre ambition de vous lancer en tant qu'entrepreneur de l'expertise comptable !