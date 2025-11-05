Pyrénées, les sentiers de la Liberté

Découvrez les chemins de la liberté dans les Pyrénées, ces sentiers empruntés pendant la Seconde Guerre mondiale par ceux fuyant le régime nazi. Ce guide vous propose 12 itinéraires de randonnées qui permettent de retracer l'histoire de la résistance et de l'exil, à travers des sites marqués par la mémoire des événements et des paysages naturels grandioses : - un guide pour tout comprendre du contexte historique et du rôle des Pyrénées pendant la guerre ; - tous nos coups de coeur illustrés ; - des conseils pour partir en randonnée mémorielle dans environnement naturel préservé ; - des anecdotes inédites et surprenantes ; - des adresses de bonnes tables et d'hébergements dans les lieux de départ et d'arrivée.