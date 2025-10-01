Nos ancêtres les Gaulois étaient-ils barbus ? Catherine de Médicis était-elle calculatrice et sanguinaire ? Y a-t-il un bon et un mauvais Louis XIV ? Pourquoi, en définitive, Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Louis XIV, Richelieu, Napoléon ou plus récemment Charles de Gaulle constituent-ils les repères de notre histoire collective ? Pour répondre à ces questions et revenir sur nos idées reçues, Historix pénètre les coulisses de l'histoire de France et revient au moment où cette histoire s'est figée, sous la IIIe République. Menée tambour battant par un metteur en scène haut en couleur, Historix rejoue l'histoire de France de l'Antiquité à nos jours. Evénements décisifs, dates incontournables, personnages historiques, tout y est ! Avec humour et sagacité, ce livre hautement pédagogique sur l'histoire de France va éclairer (voire déboulonner) nos mythes les plus ancrés.