Dernières nouvelles des trous noirs

Stephen Hawking, Sophie Lem, David Shukman

"On dit que la réalité dépasse parfois la fiction, et rien n'est plus vrai dans le cas des trous noirs". Stephen Hawking Ce sont les objets les plus mystérieux de notre cosmos, des monstres si denses qu'ils engloutissent à jamais tout ce qui passe à leur portée, même la lumière. Du moins le croyait-on, jusqu'à ce que Stephen Hawking montre que les trous noirs s'évaporaient en émettant des particules dans l'espace... Pourquoi les trous noirs ne sont-ils pas si noirs ? Que deviennent les astres qui ont le malheur de s'en approcher de trop près ? Se pourrait-il qu'ils soient la porte d'entrée vers d'autres univers ? C'est bien ce que suggère le grand physicien qui nous livre ici le fruit d'une vie de recherche et les dernières et stupéfiantes nouvelles de ces entités fascinantes.

Par Stephen Hawking, Sophie Lem, David Shukman
Chez Flammarion

Auteur

Stephen Hawking, Sophie Lem, David Shukman

Editeur

Flammarion

Genre

Physique

Dernières nouvelles des trous noirs

Stephen Hawking trad. Sophie Lem

Paru le 01/10/2025

112 pages

Flammarion

8,50 €

9782080498885
