La France réinventée

Marie-Paule Virard, Patrick Artus

Notre monde bascule et bien des certitudes sont remises en cause avec le vent nouveau qui souffle d'Amérique. Cependant, le modèle européen et celui de la France au premier chef gardent toute leur force d'attractivité. Comment préserver ce modèle social que le monde entier nous envie, alors que nos économies souffrent de nombreux handicaps et ont à relever d'innombrables défis ? Ce livre montre que les Européens et les Français peuvent encore sauver leur modèle, à condition de sortir l'économie du piège de la croissance faible qui la paralyse, en s'efforçant de retrouver l'efficacité - et l'imagination - perdue. C'est possible en prenant le meilleur de l'esprit américain et en s'inspirant des réformes mises en oeuvre dans les pays de l'Europe du Nord et aussi en Suisse.

Par Marie-Paule Virard, Patrick Artus
Chez Editions Odile Jacob

Auteur

Marie-Paule Virard, Patrick Artus

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Economie française

La France réinventée

Marie-Paule Virard, Patrick Artus

Paru le 15/10/2025

180 pages

Editions Odile Jacob

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782415013417
