Atlas de la France médiévale

Près de 70 cartes et infographies pour découvrir l'histoire des origines de la France, du règne de Clovis à celui de Louis XI. - La politique et le territoire à l'époque des Francs, de Charlemagne, des Capétiens. - La diffusion du christianisme, les abbayes et les cathédrales, le catharisme, les croisades. - La société féodale, le développement des villes et des échanges. - La croissance démographique, la peste noire, la guerre de Cent Ans, les révoltes populaires. - La renaissance carolingienne, la culture courtoise, le développement des universités. Cet atlas, qui embrasse dix siècles d'histoire de France, expose les étapes de la formation du royaume et explore les dimensions politique, religieuse, sociale, économique et culturelle de la France au Moyen Age.