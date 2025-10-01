Inscription
#Essais

Atlas de la France médiévale

Antoine Destemberg, Fabrice Le Goff

Près de 70 cartes et infographies pour découvrir l'histoire des origines de la France, du règne de Clovis à celui de Louis XI. - La politique et le territoire à l'époque des Francs, de Charlemagne, des Capétiens. - La diffusion du christianisme, les abbayes et les cathédrales, le catharisme, les croisades. - La société féodale, le développement des villes et des échanges. - La croissance démographique, la peste noire, la guerre de Cent Ans, les révoltes populaires. - La renaissance carolingienne, la culture courtoise, le développement des universités. Cet atlas, qui embrasse dix siècles d'histoire de France, expose les étapes de la formation du royaume et explore les dimensions politique, religieuse, sociale, économique et culturelle de la France au Moyen Age.

Par Antoine Destemberg, Fabrice Le Goff
Chez Flammarion

|

Auteur

Antoine Destemberg, Fabrice Le Goff

Editeur

Flammarion

Genre

Atlas

Atlas de la France médiévale

Antoine Destemberg

Paru le 01/10/2025

96 pages

Flammarion

24,00 €

9782080493705
© Notice établie par ORB
