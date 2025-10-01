Père de l'abstraction, Vassily Kandinsky (1866-1944) a révolutionné l'art moderne en créant un univers nouveau, fait de formes sans signification apparente, de peintures hypnotiques aux couleurs chatoyantes. Une oeuvre qui doit à sa formation éclectique et qui fut guidée par une intense spiritualité intérieure. Dans cette biographie neuve, Olga Medvedkova a puisé dans les archives, correspondances et essais de l'artiste la matière à retracer le parcours de cet immense peintre, pionnier de notre monde contemporain. Né à Moscou en 1866 dans un milieu fortuné, d'un père russe et d'une mère d'origine allemande, le jeune Vassily a grandi à Odessa, étudié à Moscou et beaucoup voyagé avant de devenir professeur puis de tout abandonner pour se consacrer à l'art à Munich. Influencé par la peinture française mais aussi par l'art populaire russe et le symbolisme, il invente son propre style, déjà novateur. Pour cet ancien chercheur en sciences humaines - il a écrit une thèse en économie politique -, l'abstraction est une forme aboutie, le miroir de ses illuminations. Après la révolution russe, Kandinsky tente de participer à la réforme de l'enseignement artistique soviétique mais en vain. Accueilli en Allemagne, il est l'un des créateurs du Bauhaus, où il retrouve un autre grand peintre, Paul Klee. En 1933, il s'exile à nouveau, cette fois en France, où il continuera de peindre et d'écrire jusqu'à sa mort en 1944, laissant assez de traces pour reconstituer l'histoire de sa vie, à la fois concrète et sensible.