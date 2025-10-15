Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La norme ISO/IEC 27005

Jean-Charles Pons

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre sur la norme ISO/IEC 27005 : 2022 s'adresse aux chefs de projet, administrateurs systèmes et réseaux, responsables sécurité (RSSI), DSI et à toute personne impliquée dans la gestion des risques liés à la sécurité de l'information. Il intéressera également les professionnels de la gouvernance IT souhaitant approfondir leur compréhension des normes ISO 27005, ISO 27001, ISO 31000 et préparer une certification ISO 27005 Risk Manager. Structuré en trois grandes parties, l'ouvrage présente d'abord les bases de la gouvernance de la sécurité de l'information et les principaux référentiels associés. Il détaille ensuite, de manière pédagogique, tous les processus de la norme ISO/IEC 27005 : 2022, à travers une approche claire et opérationnelle, permettant au lecteur de conduire une analyse de risque complète, contextualisée et à jour des exigences normatives. Enfin, une série d'études de cas fictifs permet de mettre en application les connaissances acquises en confrontant le lecteur à des scénarios réalistes. Pour chaque cas, des pistes de traitement des risques sont proposées de manière structurée et pragmatique.

Par Jean-Charles Pons
Chez Editions ENI

|

Auteur

Jean-Charles Pons

Editeur

Editions ENI

Genre

Sécurité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La norme ISO/IEC 27005 par Jean-Charles Pons

Commenter ce livre

 

La norme ISO/IEC 27005

Jean-Charles Pons

Paru le 15/10/2025

600 pages

Editions ENI

54,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782409051753
9782409051753
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.