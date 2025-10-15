Destiné aux administrateurs, techniciens, ingénieurs et étudiants, ce livre est un allié incontournable pour maîtriser les réseaux informatiques. Il couvre la conception, l'administration, la sécurité et la supervision, alliant théorie accessible et cas concrets issus du terrain. Appuyé sur les standards de l'IEEE et de l'IETF, il vise à transmettre une expertise technique pragmatique, en déconstruisant les idées reçues et en proposant une vision lucide des réseaux, au-delà du discours marketing. Le premier chapitre offre un historique de l'évolution des réseaux et du métier d'administrateur réseau. Ensuite, l'auteur décrit les techniques de conception d'un réseau local, la gestion des équipements (routeurs, commutateurs), leur configuration, inventaire et sauvegarde. Une partie est consacrée aux architectures opérateurs, permettant de mieux comprendre les infrastructures derrière une box ou un routeur professionnel. Le livre explore les technologies d'accès à Internet (FTTx, adressage IP, routage inter-opérateurs) et fournit des critères pour choisir une solution adaptée. Les questions de redondance et de haute disponibilité sont également étudiées pour assurer la continuité de service. Trois chapitres sont dédiés à la cybersécurité : sécurisation des infrastructures réseau, accès sécurisé à distance (VPN SSL, IPSec, ZTNA), et une approche offensive pour comprendre les cyberattaques (avec des outils comme Nmap ou Metasploit). L'auteur développe aussi les outils de supervision et les techniques de métrologie permettant de mesurer la performance réseau et applicative via des indicateurs concrets. Enfin, le livre introduit les technologies telles que la virtualisation réseau, les SDN, SD-WAN et SASE, dans des contextes de datacenters ou d'infrastructures Cloud.