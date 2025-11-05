Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Zootopie 2

A préciser, Disney, Catherine Kalengula

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toute l'histoire du film Zootopie 2 dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : L'intrépide Judy Hopps et l'espiègle Nick Wilde sont désormais coéquipiers au sein de la police de Zootopie, mais ils sont loin d'être pris au sérieux. Pour faire leurs preuves, ils se lancent sur la piste d'un mystérieux serpent semant le chaos dans la ville. Au cours de cette dangereuse enquête, le duo va plus que jamais devoir être à la hauteur et résoudre cette affaire... sous peine d'être séparé !

Par A préciser, Disney, Catherine Kalengula
Chez Hachette

|

Auteur

A préciser, Disney, Catherine Kalengula

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Zootopie 2 par A préciser, Disney, Catherine Kalengula

Commenter ce livre

 

Zootopie 2

A préciser, Disney

Paru le 05/11/2025

96 pages

Hachette

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017264477
9782017264477
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.