Toute l'histoire du film Zootopie 2 dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : L'intrépide Judy Hopps et l'espiègle Nick Wilde sont désormais coéquipiers au sein de la police de Zootopie, mais ils sont loin d'être pris au sérieux. Pour faire leurs preuves, ils se lancent sur la piste d'un mystérieux serpent semant le chaos dans la ville. Au cours de cette dangereuse enquête, le duo va plus que jamais devoir être à la hauteur et résoudre cette affaire... sous peine d'être séparé !