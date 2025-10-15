Inscription
#Bande dessinée

Quelles drôles d'histoires !

Claude Darras

Auteur des " Petites Histoires des mots et des expressions " (Victoire Editions/Edisens) en 2012, le journaliste et écrivain Claude Darras nourrit depuis une cinquantaine d'années une passion exclusive pour les travaux des lexicographes et des encyclopédistes. Dans les entreprises de la presse quotidienne et magazine, au sein des écoles de journalisme, à l'université puis à la faveur d'un programme francophone de perfectionnement de la Commission européenne, il s'est attaché à faire partager, en France et à l'étranger, sa passion de la langue française et à favoriser la vulgarisation dans tous les domaines de l'" écrit " journalistique. Il a également prolongé la rédaction de ses billets d'humeur diffusés dans la presse de 1970 à 2008 au travers de chroniques dans la revue littéraire " Encres vagabondes " et d'émissions radiophoniques à Soleil FM, les unes et les autres diffusées depuis 2012.

Par Claude Darras
Chez Editions Complicités

|

Auteur

Claude Darras

Editeur

Editions Complicités

Genre

Humour

Quelles drôles d'histoires !

Claude Darras

Paru le 15/10/2025

Editions Complicités

25,00 €

9782386478901
