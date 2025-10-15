Quelles drôles d'histoires !

Auteur des " Petites Histoires des mots et des expressions " (Victoire Editions/Edisens) en 2012, le journaliste et écrivain Claude Darras nourrit depuis une cinquantaine d'années une passion exclusive pour les travaux des lexicographes et des encyclopédistes. Dans les entreprises de la presse quotidienne et magazine, au sein des écoles de journalisme, à l'université puis à la faveur d'un programme francophone de perfectionnement de la Commission européenne, il s'est attaché à faire partager, en France et à l'étranger, sa passion de la langue française et à favoriser la vulgarisation dans tous les domaines de l'" écrit " journalistique. Il a également prolongé la rédaction de ses billets d'humeur diffusés dans la presse de 1970 à 2008 au travers de chroniques dans la revue littéraire " Encres vagabondes " et d'émissions radiophoniques à Soleil FM, les unes et les autres diffusées depuis 2012.