Batman : Dark Knight Returns Le Jeu / Jeu de société / À partir de 14 ans / 1-2 joueurs / 90 mn

Batman : The Dark Knight Returns - Le Jeu est une expérience immersive dans laquelle vous enfilez la cape du justicier masqué pour revivre les événements de la légendaire bande dessinée de Frank Miller. Plutôt qu'un traditionnel système de gain d'expérience, le jeu propose un système d'attrition grâce auquel vous incarnerez un Batman usé, forcé de sortir de sa retraite pour sauver Gotham du chaos. Vous donnez tout ce qu'il vous reste pour repousser les hordes de mutants, les flics et les journalistes qui cherchent tous à vous faire tomber. Confrontez-vous à vos pires ennemis - comme le Joker, Double-Face ou le Chef des Mutants - et même à son plus puissant allié, Superman en personne. A partir de 14 ans, 90 minutes, 1 ou 2 joueurs. CONTENU - 200+ cartes de jeu - 10 grandes cartes - 1 plateau de jeu - 160+ jetons - 21 figurines en carton - 21 socles - 1 marqueur effaçable - 11 dés Batarang gravés - 35 autres dés gravés - 5 livrets de règles LES AUTEURS Frank Miller Auteur de comics books à succès qui on renouvelé le genre dans les années 80, comme The Dark Knight Returns, Ronin, Daredevil : Born Again, Sin City ou 300. Il signe des scénarios pour le cinéma : Robocop 2 et 3, The Spirit, qu'il réalise également. Il a produit les deux adaptations de 300 sur grand écran. Daryl Andrews Concepteur de jeux canadien, Daryl a collaboré à énormément de projets ludiques Il est également influenceur à ses heures. Il est le concepteur de Kodama 3D, Titanic le jeu de société, Outpost : Siberia, 7 summits. Morgan Dontaville a été éditeur de comic books pour DC Comics. Outre Batman, il a travaillé entre autres sur les séries Le Spectre, Wonder Woman ou Hawkman.