Le petit larousse du chat et du chaton

L'ouvrage de référence utile et complet pour accompagner votre chat au quotidien et à toutes les étapes de sa vie : - Choisir votre chat : les principaux critères à respecter, comment l'accueillir. - Le connaître et le comprendre : apprendre à décoder ses comportements, communiquer avec lui et l'éduquer. - Le nourrir : pour le garder au top de sa forme. - Le faire se reproduire. - Le soigner : apprendre à reconnaître les maladies à partir de symptômes courants, savoir donner les premiers soins. Pour les amateurs de chats de race : - Un catalogue complet des 48 races reconnues par le LOOF avec les variétés proches, soit plus de 60 types décrits au total, classés par catégories de poils (court, mi-long, long...). - Des portraits superbes, des races les plus somptueuses aux races les plus mystérieuses. Avec une fiche détaillée sur toutes les spécificités de la race, y compris le comportement.