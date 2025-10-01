"Ce que je vis là, ce n'est pas un échec. C'est une leçon. [... ] Ce moment a tout changé. Il m'a appris que mon essence ne dépend pas de ce que je vois. Ni de ce que j'atteins. Mais de qui je deviens, au fil du chemin". Diagnostiquée borderline à 24 ans, Abigaïl Barrand refuse les cases et les fatalités. A 25 ans, elle prend la route en auto-stop jusqu'au Pôle Nord - un voyage de 2200 km à travers 12 pays, pour renaître au monde et à elle-même. Entre souvenirs d'hôpital et bivouacs arctiques, elle livre un récit poignant sur la santé mentale, l'errance médicale, la reconstruction et l'amour de la vie retrouvée. Au bord de ma vie est un journal de bord vibrant, écrit peau à vif, qui donne une voix à l'invisible, brise les tabous et ouvre un chemin d'espoir à toutes les âmes cabossées.