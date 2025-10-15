Âme Compagne

Comme c'est le cas d'environ 20 ? % à 30 ? % des femmes enceintes, notre mère était porteuse de deux embryons. L'embryon qui devait m'accueillir n'a pas survécu. Aussitôt, toi, embryon jumeau, tu m'accueilles, moi, Réhaéva, l'âme non incarnée de ta jumelle disparue. Tu vas vivre la mort de l'embryon jumelle dans tes premiers moments placentaires, tu vas connaître la perte avant la séparation avec notre mère. Par ta plume, j'ai écrit ce livre pour dire notre chemin de vie qui t'a conduit jusqu'à moi. Une rencontre qui va éclairer tes comportements passés et illuminer ta présence au monde : comment les étapes successives de ta vie te confirmeront que les états qui te traversent trouvent leur origine dans la mémoire de l'humanité.