Un Noël Rock'n Roll

Noël n'a jamais été aussi électrique ! Leader sulfureux du groupe Royal Blood, Camden Wright déteste Noël presque autant que les paparazzis. Inutile de dire que composer le prochain tube des fêtes ne fait pas du tout partie de ses plans ! Pour le contraindre à s'y mettre et stimuler son inspiration, son manager l'envoie dans un chalet isolé au fin fond des montagnes du Colorado. Ambiance flocons de neige et guirlandes lumineuses garantie ! De son côté, Chloé Fuller, pâtissière au coeur brisé, cherche à tout prix à fuir Los Angeles et son ex infidèle. Quand on lui propose de cuisiner dans un chalet de luxe pendant un mois, pour des artistes en manque d'inspiration, elle accepte sans hésiter. Mais elle ne s'attendait pas à cohabiter avec quatre rockeurs... ni à croiser le regard orageux de leur chanteur, Camden. Coincés dans un chalet sous la neige, Chloé et Camden ne s'étaient pas préparés à affronter la tempête... à l'intérieur. Et si, contre toute attente, leur plus beau duo se jouait à Noël ?