Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Mauvais augure Tome 2

Liz E. Myers, Liz. e. Myers

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Occitanie, seizième siècle. Dans les rues de Tolosa, Azalaïs peut marcher la tête haute, car elle a tout ce dont elle a toujours rêvé : son anonymat préservé, son réseau intact, et sa Fabrique à nouveau à flot. Malgré tout, elle ne parvient pas à profiter de la sérénité ambiante. Son voleur, Kan, a disparu. Cet évènement ne devrait pas l'affecter autant ; après tout, il n'était qu'une carte dans sa manche, le fou sacrifié pour sauver la reine. Mais voilà, il semble que pour la première fois depuis longtemps, elle prenne la pleine mesure du pouvoir ravageur des sentiments. Et ce n'est pas l'arrivée soudaine d'une sorcière jalouse et cruelle, venant menacer tout ce qu'elle a bâti, qui pourrait la rassurer. Pour protéger les siens, Azalaïs devra-t-elle céder aux instincts les plus obscurs qui s'éveillent mystérieusement en elle ? A quoi devra-t-elle renoncer pour triompher enfin ? Mais surtout : est-ce la haine ou l'amour qui l'emportera ?

Par Liz E. Myers, Liz. e. Myers
Chez Korrigan éditions

|

Auteur

Liz E. Myers, Liz. e. Myers

Editeur

Korrigan éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mauvais augure Tome 2 par Liz E. Myers, Liz. e. Myers

Commenter ce livre

 

Mauvais augure Tome 2

Liz E. Myers, Liz. e. Myers

Paru le 15/10/2025

600 pages

Korrigan éditions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385161606
9782385161606
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.