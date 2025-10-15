Mauvais augure Tome 2

Occitanie, seizième siècle. Dans les rues de Tolosa, Azalaïs peut marcher la tête haute, car elle a tout ce dont elle a toujours rêvé : son anonymat préservé, son réseau intact, et sa Fabrique à nouveau à flot. Malgré tout, elle ne parvient pas à profiter de la sérénité ambiante. Son voleur, Kan, a disparu. Cet évènement ne devrait pas l'affecter autant ; après tout, il n'était qu'une carte dans sa manche, le fou sacrifié pour sauver la reine. Mais voilà, il semble que pour la première fois depuis longtemps, elle prenne la pleine mesure du pouvoir ravageur des sentiments. Et ce n'est pas l'arrivée soudaine d'une sorcière jalouse et cruelle, venant menacer tout ce qu'elle a bâti, qui pourrait la rassurer. Pour protéger les siens, Azalaïs devra-t-elle céder aux instincts les plus obscurs qui s'éveillent mystérieusement en elle ? A quoi devra-t-elle renoncer pour triompher enfin ? Mais surtout : est-ce la haine ou l'amour qui l'emportera ?