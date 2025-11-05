Inscription
#Polar

Valentina Tome 2 . Edition collector

Azra Reed

Cette édition spéciale est dotée d'un beau jaspage à motifs. Ce livre est une Dark Romance destinée à un public adulte et averti. La guerre des cartels scellera-t-elle le destin de Valentina ? Prisonnière des griffes d'Angel Cortès, elle ne peut compter que sur elle-même. A moins que l'homme qui l'avait capturée ne vienne la sauver ? Pendant ce temps, rien ne semble pouvoir arrêter l'ascension fulgurante de Preto. Son ambition le pousse à ignorer tous les avertissements, quitte à attiser la convoitise de nouveaux ennemis. Au coeur de cette escalade de violence, Preto n'a pas peur de défier Angel Cortès pour récupérer celle qu'il n'arrive pas à oublier. Et s'il peut en profiter pour prendre son trône et contrôler le trafic de drogue au Mexique, il n'hésitera pas à rendre cette guerre plus que sanglante. Dans cet univers où les alliances se brisent plus vite qu'elles ne se forment, une trahison amère pourrait fragiliser les fondations mêmes du cartel. Et la rancoeur de Preto n'en serait que plus profonde si elle venait de celle à qui il vient juste d'accorder sa confiance...

Chez Hugo et Compagnie

Auteur

Azra Reed

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Suspense romantique

Paru le 05/11/2025

456 pages

Hugo et Compagnie

22,50 €

9791042903015
