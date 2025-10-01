Inscription
#Beaux livres

Mes mandalas - Royaume des animaux

Rosengren Nanna

ActuaLitté
Un cahier souple de 80 pages avec 32 mandalas à colorier sur la thématique des animaux, accompagnés de courtes citations en regard de chaque mandala. De très beaux animaux mis en scène dans leurs différents univers tout en boucles et arabesques : jolis insectes qui volent dans les prairies, animaux majestueux qui nagent dans les océans, rôdent dans les jungles ou vivent au fond des forêts. Avec des conseils techniques de l'illustratrice Nanna Rosengren pour s'initier aux différentes techniques de coloriages ou de peinture.

Par Rosengren Nanna
Chez Hachette

Auteur

Rosengren Nanna

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Mes mandalas - Royaume des animaux

Rosengren Nanna

Paru le 01/10/2025

80 pages

Hachette

9,95 €

9782017347064
