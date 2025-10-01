Mes mandalas - Royaume des animaux

Un cahier souple de 80 pages avec 32 mandalas à colorier sur la thématique des animaux, accompagnés de courtes citations en regard de chaque mandala. De très beaux animaux mis en scène dans leurs différents univers tout en boucles et arabesques : jolis insectes qui volent dans les prairies, animaux majestueux qui nagent dans les océans, rôdent dans les jungles ou vivent au fond des forêts. Avec des conseils techniques de l'illustratrice Nanna Rosengren pour s'initier aux différentes techniques de coloriages ou de peinture.