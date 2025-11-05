Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Valentina Tome 1 . Edition collector

Azra Reed

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cette édition spéciale est dotée d'un beau jaspage à motifs. Ce livre est une Dark Romance destinée à un public adulte et averti. Valentina n'aspire qu'à fuir la violence et la pauvreté de Tepito. Elle est portée par l'espoir d'un avenir meilleur, pour elle et sa grand-mère, loin des règlements de comptes meurtriers qui rythment le quotidien de son quartier. Pourtant, en voulant aider les siens, Valentina se retrouve propulsée dans le milieu sanglant des cartels, là où la peur et la haine règnent en maître. Une succession de mauvaises décisions déclenchent une guerre entre rivaux qui éradique toute possibilité de paix. Alors que Valentina sombre peu à peu dans la noirceur de ce monde sans pitié, sa seule lueur d'espoir prend les traits de l'homme qui l'a capturée : Preto, le chef du cartel des Cruz. Pour survivre, elle doit lui faire confiance, mais peut-elle vraiment se fier à lui ?

Par Azra Reed
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Azra Reed

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Valentina Tome 1 . Edition collector par Azra Reed

Commenter ce livre

 

Valentina Tome 1 . Edition collector

Azra Reed

Paru le 05/11/2025

360 pages

Hugo et Compagnie

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042903008
9791042903008
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.