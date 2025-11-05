Valentina Tome 1 . Edition collector

Cette édition spéciale est dotée d'un beau jaspage à motifs. Ce livre est une Dark Romance destinée à un public adulte et averti. Valentina n'aspire qu'à fuir la violence et la pauvreté de Tepito. Elle est portée par l'espoir d'un avenir meilleur, pour elle et sa grand-mère, loin des règlements de comptes meurtriers qui rythment le quotidien de son quartier. Pourtant, en voulant aider les siens, Valentina se retrouve propulsée dans le milieu sanglant des cartels, là où la peur et la haine règnent en maître. Une succession de mauvaises décisions déclenchent une guerre entre rivaux qui éradique toute possibilité de paix. Alors que Valentina sombre peu à peu dans la noirceur de ce monde sans pitié, sa seule lueur d'espoir prend les traits de l'homme qui l'a capturée : Preto, le chef du cartel des Cruz. Pour survivre, elle doit lui faire confiance, mais peut-elle vraiment se fier à lui ?