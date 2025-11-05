Twisted Lies

Pour ce format collector, retrouvez : une couverture cartonnée avec des dorures et un jaspage. Charmant, mortel et suffisamment intelligent pour le cacher, Christian Harper est un monstre vêtu des costumes parfaitement taillés d'un gentleman. Il n'a que faire de la morale et encore moins de l'amour, mais il ne peut nier l'étrange attraction qu'il ressent pour la femme qui vit juste un étage en dessous de lui. Elle est l'objet de ses plus noirs désirs, la seule énigme qu'il ne peut résoudre. Et lorsque l'occasion de se rapprocher d'elle se présente, il enfreint ses propres règles pour lui proposer un marché qu'elle ne peut refuser. Douce, timide et introvertie malgré sa célébrité sur les réseaux sociaux, Stella Alonso est une romantique qui garde son coeur en cage. Entre ses deux emplois, elle a peu de temps ou de désir pour une relation. Mais lorsqu'une menace de son passé la pousse dans les bras - et la maison - de l'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais rencontré, elle est tentée de se laisser aller à ressentir quelque chose pour la première fois depuis longtemps. Car malgré la nature froide de Christian, il lui fait tout ressentir lorsqu'elle est avec lui. Leur amour est torsadé par les secrets et entaché par les mensonges... et lorsque les vérités sont enfin révélées, elles pourraient tout faire voler en éclats.