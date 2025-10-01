40 activités et fous rires en famille - Le guide des moments complices de Chris Joyz

Chris Joyz, le père de famille aux 6 millions d'abonnés sur TikTok nous livre ses souvenirs et pas à pas de recettes de cuisine et d'activités en famille, avec sa fille Lily Anna... Illustré avec poésie et humour, découvrez 20 recettes de goûters et 20 activités, pour une dose réconfortante de bonne humeur ! A tester avec ses propres enfants ! A la fin de l'ouvrage, vous pourrez également ajouter vos propres anecdotes et souvenirs avec vos enfants grâce à des pages lignées ; à vous les cookies, crêpes, compotes maison, chasse aux trésors et construction de cabanes !