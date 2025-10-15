Inscription
#Manga

Honey Lemon Soda Tome 11

Mayu Murata, Manon Debienne, Studio Charon

Uka Ishimori a trouvé sa place dans son nouveau lycée, et l'année scolaire poursuit son cours. Il est d'ailleurs temps pour les élèves de première de partir quelques jours en classe verte ! L'occasion pour eux de changer un peu de leur quotidien, surtout lorsque Uka et Miura se retrouvent seuls à la nuit tombée... Quels sont ces nouveaux sentiments qui semblent grandir dans le coeur d'Uka ? Une nuit rien que tous les deux, voilà de quoi faire s'emballer les coeurs !

Par Mayu Murata, Manon Debienne, Studio Charon
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Mayu Murata, Manon Debienne, Studio Charon

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shojo/fille

Honey Lemon Soda Tome 11

Mayu Murata trad. Manon Debienne

Paru le 15/10/2025

176 pages

Nobi Nobi

7,20 €

9782384964246
