Un printemps pour te succomber

Pour ce format collector à la couverture cartonnée, retrouvez : une jaquette, un jaspage, des pages de gardes illustrées et un chapitre bonus. Fleuriste fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir : sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier. Avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureuxélu, c'est lui : Camille Levesque. Fondateur d'une application d'escorting. Son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale. Au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour ça, c'est elle : Magnolia Kumar. Mère célibataire et féministe. Qui accepte de devenir sa future femme. Du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper... Ce qu'en disent les lecteur. ices : " Ce troisième volet est un immense coup de coeur, un maelstrom d'émotions intenses... Du rire aux larmes, il aura fallu retenir notre souffle... J'ai souffert avec eux... Ils m'auront fait frissonner de bonheur, rougir de plaisir... Décidément le printemps est bien la saison des amours... " @Valérie " Camille est le bookboyfriend par excellence : charmeur, tombeur, irrésistible, attentionné... La liste pourrait être longue, car il ne semble avoir aucun défaut, et même s'il en avait, on pourrait les aimer. J'ai beaucoup aimé son personnage et son côté protecteur et attentionné, ses blessures lui donnent un côté écorché qui a son charme, un sans faute ! " @Le_monde_de_faf " J'ai passé un moment exceptionnel avec ce roman que j'ai eu du mal à lâcher. J'ai été embarquée dans cette sublime romance dès les premières pages pour rester subjuguée jusqu'à la dernière. " @Céline " Il ne m'a pas fallu un printemps pour succomber à Nolia et Cam, mais quelques chapitres à peine pour que mon coeur batte à l'unisson du leur. " @I want a fairy tale