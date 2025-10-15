Inscription
#Manga

Sous la pluie avec toi Tome 3

Nikaido Ko, Kô Nikaidô, Yohan Leclerc

Il pleuvait le jour où ils se sont rencontrés. Une jeune femme et son... chien ? Un curieux animal, qui ressemble fortement à un tanuki et qui communique avec sa maîtresse par messages écrits... Mais après tout, peu importe : l'essentiel est qu'entre eux, le courant passe, et qu'ils savourent les petits instants du quotidien : regarder les feuilles tomber puis les premiers flocons de neige, boire un thé chaud au miel, dîner avec des amies... Aussi bien au soleil que sous la pluie !

Par Nikaido Ko, Kô Nikaidô, Yohan Leclerc
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Nikaido Ko, Kô Nikaidô, Yohan Leclerc

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Seinen/Homme

Sous la pluie avec toi Tome 3

Kô Nikaidô trad. Yohan Leclerc

Paru le 15/10/2025

144 pages

Nobi Nobi

7,20 €

