Sous la pluie avec toi Tome 3

Il pleuvait le jour où ils se sont rencontrés. Une jeune femme et son... chien ? Un curieux animal, qui ressemble fortement à un tanuki et qui communique avec sa maîtresse par messages écrits... Mais après tout, peu importe : l'essentiel est qu'entre eux, le courant passe, et qu'ils savourent les petits instants du quotidien : regarder les feuilles tomber puis les premiers flocons de neige, boire un thé chaud au miel, dîner avec des amies... Aussi bien au soleil que sous la pluie !