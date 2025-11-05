Inscription
Hard Beat

Margaux Guyon, K. Bromberg

Entre adrénaline et passion, la vérité ne tient qu'à un fil... Tanner Thomas, correspondant de guerre, est addict à l'adrénaline de son métier. De retour dans l'arène pour surmonter la perte d'un être cher, il concentre toute son énergie à dénicher le prochain scoop. Mais lorsqu'il rencontre sa nouvelle coéquipière, la superbe photojournaliste Beaux Croslyn, il perd son objectif de vue et prend encore plus de risques. Dissimulant des secrets, Beaux est loin d'être une femme ordinaire. Elle tient à garder ses distances mais, cachée derrière la passion, elle se rapproche de Tanner. Le lien qui les unit est-il bien réel ? Ou le simple fruit d'un désir attisé par le danger qui les entoure ? Lorsque le passé de Beaux refait surface et met leur relation - et leurs vies - en danger, Tanner décide de faire éclater la vérité au grand jour, quitte à la pourchasser jusqu'aux confins de la terre... Quand les héros de K. Bromberg au coeur du danger, sont tenaillés par les secrets, la recherche de la vérité et un désir inextinguible...

Hard Beat

K. Bromberg trad. Margaux Guyon

Paru le 05/11/2025

525 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

9791042900656
© Notice établie par ORB
