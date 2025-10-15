Le trésor du negus

Une lueur aveuglante se refléta dans le rétroviseur de Malko. La Land-Rover avait mis plein phare et se rapprochait. Un soldat était debout à l'arrière, derrière le long canon d'une mitrailleuse lourde, le bas du visage recouvert d'un foulard. La princesse Chewayé poussa un hurlement : - Ce sont eux ! Les tueurs du sergent Tacho. En Ethiopie, une dictature en remplace une autre. Le Négus est mort, renversé par le Derg, bras armé du nouveau pouvoir que dirige Mengistu Haile Mariam, pouvoir aussi ubuesque que féroce. Mais le Négus aurait, au prix d'immenses sacrifices de la part de ses citoyens, amassé pour lui-même une colossale fortune en or. Malko est chargé de retrouver cet or qui aidera le mouvement d'opposition, l'ERPR, à renverser le Derg.