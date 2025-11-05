Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Coffret en 4 volumes

Julien Pouly, Riddle Kamimura

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand un (ex-)yakuza recueille un adorable chaton... En voilà, un duo improbable ! Une comédie animalière feel-good ! Sabu, un chaton abandonné dans la rue, grelote de froid sous la pluie, quand un jeune homme qui passait par là s'arrête devant lui... Le pauvre minou se croit sauvé, avant de voir que son bienfaiteur... a une vraie dégaine de yakuza ! Et ce qu'il va découvrir par la suite ne va pas du tout, mais alors pas du tout le rassurer ! Que va-t-il advenir de cette petite boule de poil, désormais aux mains de la pègre ? ! Un chaton tout mignon et un ex-yakuza ! En voilà, un duo improbable !

Par Julien Pouly, Riddle Kamimura
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Julien Pouly, Riddle Kamimura

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coffret en 4 volumes par Julien Pouly, Riddle Kamimura

Commenter ce livre

 

Coffret en 4 volumes

Riddle Kamimura trad. Julien Pouly

Paru le 05/11/2025

Bamboo Editions

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041116287
9791041116287
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.