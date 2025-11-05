Coffret en 4 volumes

Quand un (ex-)yakuza recueille un adorable chaton... En voilà, un duo improbable ! Une comédie animalière feel-good ! Sabu, un chaton abandonné dans la rue, grelote de froid sous la pluie, quand un jeune homme qui passait par là s'arrête devant lui... Le pauvre minou se croit sauvé, avant de voir que son bienfaiteur... a une vraie dégaine de yakuza ! Et ce qu'il va découvrir par la suite ne va pas du tout, mais alors pas du tout le rassurer ! Que va-t-il advenir de cette petite boule de poil, désormais aux mains de la pègre ? ! Un chaton tout mignon et un ex-yakuza ! En voilà, un duo improbable !