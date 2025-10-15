Inscription
Guide catho des séries

Marc Rastoin

Vous aimez regarder des séries, vous êtes chrétien et vous ne savez pas comment concilier les deux ? Ce guide est fait pour vous ! Non seulement il vous fait (re)découvrir une centaine de séries de qualité, des plus célèbres aux pépites méconnues , mais surtout il vous invite à les regarder différemment... Car, comme aimait à le rappeler l'ancien professeur de littérature qu'était le pape François, tout récit qui montre les tourments et les grâces de l'existence humaine permet de saisir ce que signifie choisir la vie. Dans cette perspective, Game of Thrones met en scène, comme de nombreux textes bibliques, des figures archétypales du péché, En Thérapie illustre la puissance libératrice de la parole, Tchernobyl est un hymne à la vérité... Avec une appétence particulière pour les séries policières, historiques et psychologiques, sans s'interdire pour autant romances et comédies, l'auteur se fait votre pasteur, passionnant et plein d'humour, dans la jungle du monde des séries.

Par Marc Rastoin
Chez Editions Emmanuel

|

Auteur

Marc Rastoin

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Vie chrétienne

Guide catho des séries

Marc Rastoin

Paru le 15/10/2025

400 pages

Editions Emmanuel

24,00 €

9782384333134
