Med

Claudia Roden

Claudia Roden a révolutionné l'approche moderne de la cuisine méditérranéenne en initiant de milliers de lecteurs à la beauté de l'huile d'olive, de la mélasse de grenade et de la harissa à la rose. Dans ce nouvel ouvrage, elle partage des recettes faciles et réconfortantes. Des mas provençaux aux ports du Liban, des plages d'Andalousie aux rivages marocains, Claudia partage une vie riche en voyages et en anecdotes, mettant à l'honneur toute la palette de saveurs de la Méditerranée dans des plats simples et ensoleillés.

Par Claudia Roden
Chez Hachette

|

Auteur

Claudia Roden

Editeur

Hachette

Genre

Généralités et guides

Med

Claudia Roden

Paru le 08/10/2025

320 pages

Hachette

35,00 €

9782017321880
