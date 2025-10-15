Inscription
#Essais

Un cri secret d'enfant

Marcel Frydman, Anne Schaub

ActuaLitté
Cet ouvrage étudie les mémoires d'attachements précoces du petit enfant. Il nous mène au coeur de l'embryon en gestation et se trouve enrichi par les récentes découvertes en neurosciences. L'ambiance vécue in utero ainsi que la naissance s'imprime profondément en chaque être qui naît. Il est dès lors aussi question de la gestation pour autrui (GPA) et de la réalité des mères porteuses. Anne Schaub ramène le débat vers celui qui n'a pas de voix pour se dire : l'enfant. De quel " cri " s'agit-il ? L'auteure pose la question de savoir si le désir d'enfant chez des adultes aimants, justifie les pratiques de GPA. Il existe assez peu d'ouvrages évoquant les conséquences sur chacun qu'entraînent les circonstances de sa conception et de sa gestation. Des histoires passionnantes glanées dans le cabinet psy, jalonnent les pages et invitent à prendre conscience de la réalité d'une vie naissante. Toute personne intéressée par l'aube de la vie et le monde de la petite enfance, professionnelle de la santé et de l'enfance ou non, pourra se laisser captiver. Ainsi cette grand-mère s'exclamant au terme de sa lecture : " Ce livre est magistral ! J'aurais aimé le lire avant d'avoir des enfants ".

Par Marcel Frydman, Anne Schaub
Chez Les Acteurs du savoir

|

Auteur

Marcel Frydman, Anne Schaub

Editeur

Les Acteurs du savoir

Genre

Psychologie de l'enfant

Un cri secret d'enfant

Anne Schaub

Paru le 15/10/2025

320 pages

Les Acteurs du savoir

22,00 €

9782383591085
