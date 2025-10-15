Un cri secret d'enfant

Cet ouvrage étudie les mémoires d'attachements précoces du petit enfant. Il nous mène au coeur de l'embryon en gestation et se trouve enrichi par les récentes découvertes en neurosciences. L'ambiance vécue in utero ainsi que la naissance s'imprime profondément en chaque être qui naît. Il est dès lors aussi question de la gestation pour autrui (GPA) et de la réalité des mères porteuses. Anne Schaub ramène le débat vers celui qui n'a pas de voix pour se dire : l'enfant. De quel " cri " s'agit-il ? L'auteure pose la question de savoir si le désir d'enfant chez des adultes aimants, justifie les pratiques de GPA. Il existe assez peu d'ouvrages évoquant les conséquences sur chacun qu'entraînent les circonstances de sa conception et de sa gestation. Des histoires passionnantes glanées dans le cabinet psy, jalonnent les pages et invitent à prendre conscience de la réalité d'une vie naissante. Toute personne intéressée par l'aube de la vie et le monde de la petite enfance, professionnelle de la santé et de l'enfance ou non, pourra se laisser captiver. Ainsi cette grand-mère s'exclamant au terme de sa lecture : " Ce livre est magistral ! J'aurais aimé le lire avant d'avoir des enfants ".