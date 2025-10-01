Mon Noël en chansons

Une histoire adaptée aux tout-petits, composée de 6 puces sonores (5 comptines et 1 pièce musicale) pour une durée totale de 120 secondes : Vent frais, Mon beau sapin, Donnez-moi, L'as-tu vu ? Merry Christmas et la version instrumentale de Douce nuit. Des premiers flocons aux batailles de boules de neige, de la décoration du sapin à la lettre au père Noël jusqu'à la découverte des cadeaux au pied du sapin... Sur chaque page, un jeu de cherche et trouve : un lutin caché à retrouver.