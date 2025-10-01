Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Mon Noël en chansons

Kim Sejung, Aurélie Desfour, Flore Mayima, Henri Muller

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une histoire adaptée aux tout-petits, composée de 6 puces sonores (5 comptines et 1 pièce musicale) pour une durée totale de 120 secondes : Vent frais, Mon beau sapin, Donnez-moi, L'as-tu vu ? Merry Christmas et la version instrumentale de Douce nuit. Des premiers flocons aux batailles de boules de neige, de la décoration du sapin à la lettre au père Noël jusqu'à la découverte des cadeaux au pied du sapin... Sur chaque page, un jeu de cherche et trouve : un lutin caché à retrouver.

Par Kim Sejung, Aurélie Desfour, Flore Mayima, Henri Muller
Chez Hachette

|

Auteur

Kim Sejung, Aurélie Desfour, Flore Mayima, Henri Muller

Editeur

Hachette

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon Noël en chansons par Kim Sejung, Aurélie Desfour, Flore Mayima, Henri Muller

Commenter ce livre

 

Mon Noël en chansons

Kim Sejung, Aurélie Desfour

Paru le 01/10/2025

12 pages

Hachette

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017308713
9782017308713
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.